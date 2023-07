Balneari: Cdm, mappatura con sistema informativo ‘Siconbep’

Luglio 17, 2023

Roma, 17 lug (Adnkronos) – Al fine di promuovere la massima pubblicità e trasparenza dei principali dati e delle informazioni relativi alle concessioni di beni pubblici, il decreto dispone la costituzione di un sistema informativo di rilevazione delle concessioni, denominato SICONBEP e garantisce il coordinamento e l’interoperabilità con gli altri sistemi informativi esistenti in materia. Lo spiega palazzo Chigi a proposito del decreto legislativo approvato in Cdm per la mappatura e la trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici.

La rilevazione comprende tutti i beni appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile di cui agli articoli 822 e seguenti del Codice Civile che formano oggetto di atti, contratti e convenzioni che comportano l’attribuzione a soggetti privati o pubblici dell’utilizzo in via esclusiva di tali beni, spiega ancora il governo.

Il testo tiene conto dei pareri espressi dal Garante per la protezione dei dati personali e dalla Conferenza unificata, conclude palazzo Chigi.