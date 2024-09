Balneari: De Pascale, ‘destra ha preso in giro imprenditori, ora re è nudo’

5 Settembre 2024

Roma, 5 set. (Adnkronos) – “Vengo dalla riviera romagnola” e quello dei balneari “per noi è stato un tema centrale. Va detto che questo governo ha preso in giro i balneari per molte tornate elettorali, ogni volta che si doveva votare la promessa era che non si sarebbero mai fatte le evidenze. Ora il re è nudo e anche questo governo dice che le evidenze si dovranno fare. Sulle tempistiche chiamo tutto a cautela: i comuni dovranno bandire centinaia di concessioni. Io credo che nel provvedimento preso ci siano anche lacune tecniche e nelle prossime ora incontrerò gli operatori balneari delle Romagna perchè va fatto un provvedimento serio e bisogna smettere di prendere in giro gli imprenditori”. Così Michele De Pascale, sindaco di Ravenna e candidato presidente dell’Emilia Romagna per il centrosinistra, sul caso Sangiuliano a L’aria che tira La7.