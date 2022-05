Balneari: D’Inca’, ‘stiamo arrivando a conclusione, giornata molto positiva’

Maggio 24, 2022

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – “Stiamo facendo un percorso che ci porta ad iniziare le votazioni oggi in commissione” sul ddl concorrenza e “stiamo arrivando anche alla conclusione sull’articolo 2”, quello dei balneari, “una giornata molto positiva”. Così il ministro Federico D’Incà al termine della riunione di maggioranza al Senato sul ddl concorrenza.

“Una giornata positiva grazie al lavoro comune tra governo e Parlamento e mi auguro che già oggi ci siano passi in avanti per concludere nelle prossime ore il lavoro in commissione nelle prossime ore” per arrivare “in aula entro e non oltre il 31 maggio”.