Balneari: Faraone, ‘governo ha perso due anni per fare solo figuracce’

3 Agosto 2024

Roma, 3 ago. (Adnkronos) – “Avevano assicurato che quando sarebbero arrivati al governo i balneari sarebbero stati garantiti, altro che Europa. In barba al buonsenso, in barba alle direttive, alla concorrenza, alle riforme previste col Pnrr. In barba a tutto sarebbero arrivati i ‘bomba’ e avrebbero sistemato tutto, non c’era da preoccuparsi. E invece per due anni al governo non hanno fatto altro che sbattere la testa contro al muro, ripetutamente, insistentemente”. Lo scrive su twitter Davide Faraone, capogruppo di Italia Viva alla Camera.

“’Se a Palazzo Chigi non sanno che fare, che applichino la legge del governo Draghi. Non siamo tutti dei Briatore e non facciamo affari d’oro’. A dirlo è il presidente del Sindacato Balneari Antonio Capacchione, quello che avrebbero dovuto garantire. Parole che certificano un fallimento su tutta la linea. Ci avete fatto perdere due anni e ci avete fatto accumulare figuracce a destra e a manca, adesso fate in fretta, riprendete il lavoro fatto nella passata legislatura, senza più esitazione”, conclude.