Balneari: Fidanza, ‘varie opzioni possibili, anche disapplicare direttiva Ue’**

Novembre 14, 2023

Roma, 14 nov. (Adnkronos) – A Palazzo Chigi, sul nodo balneari, “abbiamo fatto il punto della situazione. La questione è complessa è c’è un’interlocuzione aperta con la Commissione europea” per chiudere entro l’anno la questione e giungere a una soluzione. “Partiamo da quanto emerso dal tavolo tecnico, che ha riconosciuto la non scarsità” delle risorse, ovvero delle spiagge: “Ora come andrà lo vedremo nelle prossime settimane. Alcuni Comuni stanno procedendo con le gare, quello che cerchiamo di fare è evitare l’incertezza normativa”. Lo dice Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, lasciando Palazzo Chigi dopo il vertice con la premier Giorgia Meloni e, tra gli altri, i due vicepremier, per fare il punto sul dossier balneari.

“Era importante che la maggioranza fosse compatta – aggiunge l’esponente di Fdi -, per lavorare su una norma che parta da quanto stabilito dal tavolo tecnico. Ci sono varie opzioni: dalla possibilità di non applicare” la direttiva europea “fino a ipotesi intermedie. Vogliamo lasciare meno spazio possibile ad amministrazioni locali, magistrati, altre istituzioni dello Stato offrendo norme chiare, per tutelare un settore fondamentale”.