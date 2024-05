Balneari: Fratoianni, ‘spiagge bene comune, pdl con Bonelli davanti a Twiga’

29 Maggio 2024

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – “Siamo qui davanti al Twiga per lanciare una proposta di legge che come Alleanza Verdi Sinistra abbiamo depositato in Parlamento. Una proposta molto semplice: in questo Paese le spiagge devono essere dichiarate beni comuni”. Lo afferma Nicola Fratoianni durante la conferenza stampa insieme ad Angelo Bonelli a Forte dei Marmi di presentazione della proposta di legge Avs per le spiagge libere.

“Il mare deve essere libero, e deve essere consentito – prosegue l’esponente rossoverde – a tutti e a tutte, al di là delle condizioni economiche, di poter andare sulla spiaggia con le proprie famiglie. Oggi poter andare al mare è diventato un privilegio, mentre ci sono concessioni pagate pochissimo con fatturati enormi. Insomma è stato espropriato il diritto dei cittadini di poter andare al mare. Noi con questa legge – conclude Fratoianni – vogliamo restituire il diritto di andare in spiaggia, liberare il mare per gli italiani”.