Balneari: Gasparri, ‘ampi spazi per nuovi imprenditori’

Febbraio 23, 2024

Roma, 23 feb. (Adnkronos) – “Ha pienamente ragione il presidente del Tar di Lecce, il dottor Antonio Pasca, il quale inaugurando l’anno giudiziario a Lecce ha detto che per quanto riguarda i balneari le decisioni spettano alla politica. La risorsa non è scarsa. Le gare non ci devono essere. L’Europa non deve interferire. La Bolkestein, non c’entra e la confusione dilagante è intollerabile”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri.

“Ha ragione Pasca, la politica -aggiunge- dia risposte chiare sia sul campo interno che in quello internazionale. Le iniziative di sindaci, organi giudiziari ed altre autorità interne ed europee sono infondate, sbagliate e vessatorie. Bisogna fare quello che dice Pasca e porre fine a questa vicenda. I nuovi imprenditori hanno ampi spazi perché in Italia soltanto il 30% delle coste è utilizzato. Possiamo accogliere migliaia e migliaia di nuovi imprenditori e non arrenderci ai Polegato che si sono impossessati delle coste di Iesolo con un atto illegale, avallato dalle autorità comunali e regionali della zona”.