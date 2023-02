Balneari: Gasparri, ‘portavoce Commissione Ue vive nella realtà o nel mondo dei sogni?’

Febbraio 27, 2023

Roma, 27 feb. (Adnkronos) – “Leggo la nota di un portavoce della Commissione europea che continua ad accanirsi sui balneari. Ma questo portavoce della Commissione europea conosce gli stravolgimenti che fa a danno del libero mercato e alla concorrenza Amazon? Sa che Amazon paga l’1% di tasse e forse anche meno? Questo portavoce della Commissione europea vive nella realtà o nel mondo dei sogni?”. Lo dichiara il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri (FI).

“Perché ci si accanisce contro una categoria, che peraltro gestisce delle risorse che non sono scarse in Italia, e invece l’Unione Europea, compreso questo suo portavoce, ignora i giganti della rete, a iniziare da Amazon, che alterano il mercato ogni giorno? – chiede ancora Gasparri – Speriamo che questo portavoce ascolti con le orecchie e legga con gli occhi. Così potrebbe approdare nella realtà e iniziare ad imparare qualcosa. Essendo un portavoce porti a chi gli dà la voce queste repliche che faremo anche in Parlamento nelle prossime ore. Ora basta”.