Balneari: Magi, ‘emendamento a ddl concorrenza per gare subito’

9 Agosto 2024

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – “Pure il Papeete ha scioperato: Giorgia Meloni non può sottrarsi al caos che ha creato sulle concessioni balneari. È ora di dire basta a questo privilegio per pochi a danno di tutti, a questo spreco di denaro pubblico con pezzi di demanio praticamente regalati, allo scempio delle spiagge a pagamento dove è preclusa persino la vista del mare. Nel disegno di legge concorrenza, che di vera concorrenza e di vere liberalizzazioni non si occupa, presenteremo un emendamento per mettere subito a gara le spiagge, chiudendo per sempre questa imbarazzante e dannosa vicenda”. Lo dichiara il segretario di +Europa Riccardo Magi.