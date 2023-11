Balneari: Magi (+Eu), ‘governo allunga coste? E’ truffa a Ue e beffa a cittadini’

Novembre 21, 2023

Roma, 21 nov (Adnkronos) – “Avete capito che bella truffa che ci rifilano i nostri cari patrioti? Pur di non intaccare gli interessi della lobby dei balneari, nella relazione da inviare all’Ue il governo Meloni ‘allunga’ l’Italia e si inventa 3000 kilometri di costa in più. Non i circa 8mila km calcolati dall’Ispra, ma ben oltre 11mila km”. Lo scrive su Twitter il segretario di +Europa, Riccardo Magi.

“In questo modo, l’area occupata dagli stabilimenti risulta minore rispetto alla realtà: provano così a intortare l’Ue e mettere a gara gli ultimi pezzi di spiaggia libera rimasti in Italia e a far rientrare la procedura di infrazione che la Commissione ha già aperto”, prosegue.

“Insomma, pur di evitare di mettere a gara le concessioni, i patrioti sono disposti persino a ingannare gli italiani, che avranno sempre meno libertà di scelta per andare al mare, e a barare con l’Europa truccando i dati. Il governo vuole regalare altri pezzi di spiaggia alla corporazione dei balneari, che continueranno a pagare canoni bassi allo Stato e ad alzare i costi di lettini e ombrelloni. Una situazione talmente assurda che sembra una barzelletta. Peccato che non faccia proprio ridere”, conclude Magi.