Balneari: Magi-Hallissey, ‘Tar Liguria affossa proroghe Meloni, ora gare in tutta Italia’

20 Febbraio 2025

Roma, 20 feb. (Adnkronos) – “Il Tar della Liguria, come è giusto che sia e come avevamo avvisato da tempo, ha cancellato con un tratto di penna la proroga delle concessioni balneari al 2027 decisa da Giorgia Meloni per fare un mega regalo alle lobby che tengono in ostaggio le nostre spiagge da decenni. In pratica, per i giudici amministrativi prevale anche in questo caso il diritto europeo e le sentenze della Corte di Giustizia dell’Ue. Ora Meloni ha davanti a sé due strade: urlare alla magistratura politicizzata, lasciando ancora il settore balneare nella più totale confusione, oppure fare le gare in tutta Italia, come dice la legge. Smetta di scappare anche su questo e apra le nostre coste alla concorrenza”. Lo dichiarano Riccardo Magi e Matteo Hallissey, segretario e presidente di +Europa.