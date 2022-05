Maggio 23, 2022

Frosinone, 23 mag. (Adnkronos) – “Ci vuole un Governo che abbia voglia di difendere gli interessi italiani. Se Mario Draghi recupera l’autorevolezza, la spolvera e la porta in Europa per porre un paio di questioni ci aiuta, perchè non abbiamo visto grandi cambi di passo”. Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, durante un comizio a Frosinone, a proposito della questione dei balneari.