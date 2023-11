Balneari: Misiani (Pd),’destra prende in giro cittadini imprese e Ue, è da irresponsabili’

Novembre 16, 2023

Roma, 16 nov. (Adnkronos) – “Sulle concessioni balneari la destra sta prendendo in giro tutti: i cittadini e le imprese del settore. L’arrivo della comunicazione di procedura d’infrazione dalla UE chiarisce l’ennesimo tentativo di aggirare la questione da parte del governo Meloni”. Così Antonio Misiani, responsabile economico del Pd.

“Dopo una procedura d’infrazione europea e una sentenza definitiva del Consiglio di Stato la questione Bolkestein andava affrontata e risolta emanando i decreti attuativi della legge sulla concorrenza e individuando i criteri per la definizione dei bandi. Al contrario, il governo ha persino ventilato l’insostenibile e surreale ipotesi di proporre all’UE di mettere a bando nuove concessioni per coste, aree marine e spiagge libere. Pensando di lucrare consenso, in realtà il governo affossa e lascia l’intero comparto del turismo balneare senza prospettive, senza certezze, senza norme che indirizzino verso la riqualificazione ambientale, verso progetti integrati e di riqualificazione delle coste e delle spiagge, senza sostenere la programmazione dei territori che vanno in quella direzione”.

“È un modo irresponsabile e demagogico di governare, che cercando scappatoie per rinviare all’infinito le decisioni finisce per colpire un settore fondamentale della nostra economia e penalizzare milioni di turisti che usufruiscono delle spiagge italiane”.