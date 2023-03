Balneari: Paita, ‘Fitto riferisca in Parlamento su rapporti con Ue’

Marzo 11, 2023

Roma, 11 mar. (Adnkronos) – “Alla luce della sentenza del Consiglio di Stato sulle concessioni balneari, rinnovo la richiesta già espressa e rimasta inevasa dal Governo: il ministro Fitto venga con urgenza a riferire in Aula e spieghi al Parlamento come intenda gestire il dossier con l’Europa”. Così Raffaella Paita, presidente del gruppo Azione-Italia viva in Senato.

“Questa scelta scellerata -aggiunge- potrebbe comportare seri rischi per il Pnrr, il Governo non può fare finta di niente. Dal monito di Mattarella alla sentenza del Consiglio di Stato è evidente che non si possa andare avanti su questa strada. Mi aspetto delle risposte dal ministro Fitto, le deve al Parlamento e ai cittadini. Il Governo ha mentito sui balneari, un po’ come ha fatto sulle politiche migratorie. Se la linea la continuerà a dettare Salvini che è ormai il premier di fatto, non andremo lontano”.