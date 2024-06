Balneari: Tajani, ‘bisognerà trovare compromesso con Europa’

6 Giugno 2024

Roma, 6 giu. (Adnkronos) – “Bisognerà lavorare intensamente per trovare una soluzione a tutela di chi intraprende, ma dubito che si potranno ottenere dei rinvii. Ogni sentenza della magistratura va nella direzione dell’obbligatorietà di rispettare la Bolkestein. Quindi bisogna trattare con l’Unione europea e trovare una soluzione equa che non penalizzi le imprese. Questa secondo me è la verità. L’unica soluzione che intravedo è quella di un compromesso con l’Unione europea che permetta di tutelare le imprese. Sui balneari ci sono Comuni che fanno le gare, rischiamo di avere una situazione di caos e quello che stiamo cerando di evitare. Bene la protezione delle imprese ma questo è l’unico modo per non essere sconfitti”. Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, in un confronto con La Confesercenti.