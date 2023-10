Balneari: Tenerini (Fi), ‘importante risultato tavolo tecnico, adesso legge riordino’

Ottobre 13, 2023

Roma, 13 ott. (Adnkronos) – “Sono intervenuta al Convegno Unitario Nazionale di Rimini, organizzato da Fiba e Sib, sul tema delle concessioni balneari. E’ stato fatto il punto sulla situazione dopo gli esiti del lavoro svolto dal tavolo tecnico ministeriale. Il comparto dopo anni di incertezza ha necessità di una legge di riordino che non contenga solo la questione delle concessioni ma anche la revisione dei criteri con i quali vengono calcolati i canoni demaniali, una revisione del sistema di tassazione, ed altre questioni che necessitano di un intervento normativo strutturale e organico. Nelle more di una norma del genere appare necessario un provvedimento transitorio che faccia chiarezza in tempi brevi. Ciò al fine di dare una prospettiva di lungo periodo al settore dopo anni di incertezza”. Lo dichiara la deputata di Forza Italia Chiara Tenerini.

“Le sigle sindacali hanno convenuto sull’ importanza del lavoro svolto dal tavolo ministeriale. Lo stesso ha stabilito che con il 67% di spiagge libere la risorsa non possa essere definita scarsa. Ciò ci esenterebbe dall’applicazione della Bollestein. In una logica di libero mercato, nulla vieterebbe di prevedere un piccolo margine di nuove concessioni nel la quota del 67% di spiagge libere esistenti ”, conclude.