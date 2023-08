Balneari: Zucconi (Fdi), ‘bene controlli, chi sbaglia viene sanzionato’

Agosto 11, 2023

Roma, 11 ago. (Adnkronos) – “Bene che vengano fatti i controlli negli stabilimenti balneari, esattamente come vengono fatti in tutti gli altri pubblici esercizi. Stiamo facendo un lavoro di monitoraggio e vedremo quali saranno i risultati finali, mentre segnaliamo che chi sfrutta strumentalmente tali notizie, peraltro incomplete, non fa altro che confermare la sua avversione ideologica contro le aziende turistiche”. Così Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d’Italia e segretario di presidenza della Camera, che poi conclude: “Siamo convinti che chi sbaglia debba essere sanzionato, senza se e senza ma, e siamo dell’idea che questo possa solo far bene a tutti gli altri operatori del settore, la stragrande maggioranza, che lavorano onestamente e nel rispetto delle regole”.