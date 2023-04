Bambina investita e uccisa nel napoletano

Aprile 22, 2023

Napoli, 22 apr. – (Adnkronos) – Una bambina di 4 anni è stata investita e uccisa da un’auto a Casalnuovo in provincia di Napoli. Sul posto, in via Emilio Buccafusca, sono intervenuti i Carabinieri della tenenza di Casalnuovo, i sanitari del 118 e i Vigili del fuoco. I militari hanno avviato le indagini. In un primo momento era stato ipotizzato, erroneamente, che la bimba fosse stata investita da un’auto, poi, scappata dal luogo dell’incidente senza prestare soccorso. Ancora tutta da chiarire la dinamica dell’incidente e le responsabilità. Indagano i Carabinieri.