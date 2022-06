Giugno 15, 2022

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – “Oggi molti avversari politici, ospiti dei talk, odiatori dovrebbero mettersi in fila e dire una cosa sola: scusa. Non lo faranno. Ma quello che è sempre più chiaro è che i mostri non eravamo noi. Un abbraccio a tutta la famiglia Boschi”. Così Matteo Renzi su Fb.