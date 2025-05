Banca Mediolanum, nasce ‘Grandi Patrimoni’ ecosistema servizi private banking per grandi famiglie

5 Maggio 2025

Torino, 05 mag. – (Adnkronos) – Banca Mediolanum “con il 2,5% di clienti che vale oltre 42 miliardi di euro di masse totali e contribuisce per per oltre 1/3 della raccolta netta totale e una posizione tra i primi dieci operatori nel segmento del private banking in Italia, lancia ‘Grandi Patrimoni’, un nuovo ecosistema di servizi di private banking con il quale punta a rafforzare ulteriormente il proprio ruolo nel panorama italiano del private banking, intercettando i bisogni di una fascia di clientela sempre più centrale nella crescita e nella stabilità del sistema finanziario del Paese”. Ad annunciarlo Stefano Volpato, direttore commerciale di Banca Mediolanum , durante la convention annuale in corso a Torino osservando che in Italia “ci sono oltre 900 mila famiglie con patrimoni superiori ai due milioni ce ne sono 70mila con patrimoni superiori ai 5 milione ce ne sono 46mila con patrimonio ben oltre i 10 milioni”.

“Sono imprenditori, professionisti, famiglie con esigenze complesse che richiedono soluzioni evolute e soprattutto un interlocutore di fiducia capaci di accompagnarli nel tempo”, ha aggiunto Volpato ricordando che “e’ dal gennaio 2024 che stiamo lavorando ai Grandi Patrimoni perché abbiamo chiaro che quello che vogliono le persone e’ qualcuno che si assuma la responsabilità, che si occupi della loro vita e mentre qualcuno altro legittimamente si occupa di risico noi vogliamo restare dove siamo sempre stati, vicino alle persone perché quando le persone che ci hanno dato fiducia si dovranno confrontare con le discontinuità della vita non vincerà chi avrà costruito la torre più alta ma chi avrà le radici più profonde”.

Grandi Patrimoni, è stato spiegato, si rivolge ai clienti che abbiano aderito al servizio di consulenza evoluta Wealth Care Premium, cuore dell’approccio integrato della Banca con l’obiettivo di offrire un’esperienza di gestione patrimoniale personalizzata, in grado di coniugare protezione, valorizzazione e pianificazione a lungo termine, attraverso una sinergia tra il proprio Wealth Advisor, Private e Family Banker di fiducia e i team specialistici di Wealth Management, Investment Banking e Mediolanum Fiduciaria.

Accanto ai servizi già esistenti, l’offerta si arricchisce del Family Office Report, una fotografia integrata e dinamica del patrimonio complessivo, utile per monitorare l’avanzamento degli obiettivi e ricalibrare il piano strategico nel tempo, di Casseforti di Famiglia, una mappatura dettagliata del patrimonio immobiliare delle holding familiari, per una lettura più trasparente e consapevole della propria ricchezza reale, di Family Governance, un supporto alla definizione del piano di obiettivi attraverso l’analisi della documentazione societaria e della struttura di governo familiare.

E, ancora, di Report Scenario di Mercato, una nuova pubblicazione periodica per contestualizzare la strategia patrimoniale alla luce del contesto macroeconomico e dei trend globali, di Soluzioni di investimento, accesso a fondi alternativi selezionati tra i migliori gestori globali specializzati in private markets; a una gamma ampliata di gestioni patrimoniali My Style Wealth con nuove linee di titoli ed Etf e alla creazione di Certificate su misura, di Linee di finanziamento a condizioni vantaggiose e operazioni di credito speciali è l’Introduzione del contratto Wealth Care Premium per il Risparmio Amministrato.

Tutte le nuove soluzioni dedicate ai Grandi Patrimoni saranno identificabili grazie a un logo distintivo, presente fin dal naming dei prodotti di investimento e credito creati ad hoc per questo segmento. Per rafforzare il posizionamento e consolidare la visibilità dell’iniziativa, da maggio a settembre è prevista una campagna pubblicitaria nazionale, con uscite sui principali quotidiani generalisti ed economici, riviste di settore e pubblicazioni dedicate al mondo degli alto-spendenti. Il piano media sarà completato da maxi-affissioni nelle città chiave, dove sono già attivi gli spazi brandizzati Grandi Patrimoni pensati per offrire un’esperienza esclusiva e altamente personalizzata. In questa prima fase di lancio, gli spazi dedicati si trovano in location iconiche: Palazzo Biandrà a Milano, Via dei Due Macelli a Roma, Padova, Bologna e Napoli.