Bancarotta: Danilo Coppola condannato a 2 anni e 8 mesi per crac Porta Vittoria bis (2)

19 Marzo 2024

(Adnkronos) – Per Coppola arrestato a Dubai lo scorso dicembre, proprio per la condanna definitiva sulla prima inchiesta di Porta Vittoria, e in attesa di estradizione, il pm Mauro Clerici aveva chiesto una condanna a sei anni. Per l’imputato che all’epoca dei ‘furbetti del quartierino’ patteggiò per il caso Antonveneta, la corte – presieduta dal giudice Emanuele Mancini – ha disposto l’interdizione “dai pubblici uffici in perpetuo” e ha decretato che è “inabilitato all’esercizio di imprese commerciali ed incapace ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per 9 anni”.

Coppola, le motivazioni saranno rese note tra 90 giorni, è stato condannato al risarcimento delle parti civili Fallimento Prelios spa, Fallimento Tikal srl in liquidazione e Fallimento Editori per la finanza srl in liquidazione, da liquidarsi in sede civile, è stata anche fissata una provvisionale di 3,5 milioni di euro per Fallimento Prelios spa. E’ intervenuta la prescrizione per un reato fiscale di cui era accusato l’immobiliarista romano, gli altri tre imputati invece sono stati assolti nel merito.