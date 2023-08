Banche: Antoniozzi (Fdi), ‘provvedimento da economia sociale di mercato’

Agosto 9, 2023

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – “Le dichiarazioni di Giorgia Meloni e ciò che ha fatto il governo in materia di economia sono uno straordinario esempio di economia sociale di mercato”. Lo afferma Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera. “Vorremmo che qualcuno riflettesse – aggiunge Antoniozzi – sul valore e sul significato di un provvedimento che non è contro nessuno ma che vuole proteggere le persone vittime dei rialzi di tassi della Bce. Chi è in buonafede anche da sinistra si complimenterà con noi, mentre chi è contro per partito preso ci criticherebbe anche se portassimo il mare a Roma…”.