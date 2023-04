Banche: Bankitalia, forte volatilità mercati da crisi Usa e Svizzera ma impatti limitati in Italia

Aprile 28, 2023

Roma, 28 apr. (Adnkronos) – In una situazione di grande incertezza, le condizioni sui mercati finanziari globali sono tornate a peggiorare dallo scorso febbraio a causa dei recenti episodi di crisi bancarie negli Stati Uniti e in Svizzera, che hanno determinato un forte aumento della volatilità, un incremento dei rischi di contagio e significative riallocazioni di portafogli dalle attività a più alto rischio verso quelle ritenute più sicure. E’ quanto scrive la Banca d’Italia nel suo Rapporto sulla stabilità finanziaria.

Comunque, spiegano da via Nazionale, le tensioni si sono attenuate dopo gli interventi delle autorità e, anche se i rischi per la stabilità finanziaria restano elevati anche in Italia, l’impatto delle tensioni sui mercati bancari internazionali è stato limitato, grazie alle contenute esposizioni delle banche italiane verso gli intermediari in crisi e, più in generale, al rafforzamento dei bilanci conseguito negli ultimi anni. Come per gli altri paesi dell’area dell’euro, avverte però Bankitalia, pesano tuttavia la persistente instabilità geopolitica, le rilevanti pressioni inflative e il rallentamento della crescita.