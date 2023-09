Banche: Bce, tassa extraprofitti può frammentare sistema finanziario europeo

Settembre 13, 2023

Roma, 13 set. – (Adnkronos) – La tassa straordinaria sugli extraprofitti “può portare a una frammentazione del sistema finanziario europeo a causa della natura eterogenea di tali imposte per il settore bancario. Il rischio di una doppia imposizione per gli enti creditizi che operano anche attraverso succursali in altre giurisdizioni in cui si riscuote ugualmente un’imposta straordinaria può rappresentare un’ulteriore fonte di tale frammentazione”. Lo segnala la Bce in un parere appena diffuso sulla proposta imposizione di un’imposta straordinaria agli enti creditizi.