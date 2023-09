Banche: Congedo (Fdi), ‘mutui più alti d’Europa, bene intervento su extraprofitti’

Settembre 2, 2023

Roma, 2 set. (Adnkronos) – “Dallo studio di Unimpresa emerge come le banche italiane applichino i tassi più alti d’Europa sui finanziamenti per gli acquisti di abitazioni, con guadagni non indifferenti. Lo sa bene la sinistra – che evidentemente di sociale non ha più niente – laddove continua a contestare la decisione del governo Meloni di intervenire sugli extraprofitti delle banche. Senza ritegno, infatti, l’opposizione ancora una volta si schiera dalla parte dei grandi istituti di credito, disinteressandosi totalmente di quelle che sono le necessità dei cittadini italiani”. Così, in una nota, Saverio Congedo, deputato e capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Finanze.