Banche: Conte, ‘accolta nostra proposta dopo mesi in cui ci accusavano di demagogia’

Agosto 8, 2023

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – “Ci criticano, ci snobbano, ci accusano di demagogia. Poi non riescono ad ammetterlo, ma devono darci ragione. Da marzo il Movimento 5 stelle chiede un intervento sugli extraprofitti accumulati dalle banche per prendere da lì le risorse per sostenere i cittadini alle prese con rincari e caromutui. Sono passati cinque mesi e il Consiglio dei ministri si accorge dell’emergenza, quando le famiglie sono già in ginocchio da troppo tempo. E ora – in base a quanto annunciato – il governo sembra accogliere la nostra proposta di una tassa sugli extraprofitti bancari. Meglio tardi che mai, ma il ‘tardi’ purtroppo lo pagano le famiglie”. Lo scrive su Facebook Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle.

“Attendiamo comunque di leggere il testo – precisa il leader pentastellato -. Ci siamo già passati: quando Draghi accolse la nostra proposta sugli extraprofitti in ritardo poi scrisse male la norma. Speriamo la storia non si ripeta”. “Visto che con grave ritardo ha accolto il nostro suggerimento, il governo faccia pure un altro respiro e si dia un altro colpo di coraggio con le nostre proposte: estenda la norma sugli extraprofitti accumulati anche dal settore di assicurazioni, aziende farmaceutiche e belliche. E questa volta lo faccia rapidamente, l’emergenza è ora”, conclude Conte.