Banche: Costa (M5s), ‘tassa extraprofitti misura intempestiva, perplesso da operazione governo’

Agosto 9, 2023

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – “Sento da ore valanghe di parole sulla tassa extraprofitti approvata tardivamente lunedì dal Consiglio dei ministri. Una misura piena di paletti dove lo Stato incasserà appena lo 0,1% della capitalizzazione, circa 3 miliardi a fronte di 63 miliardi di maggiori proventi. Per ora la decisione registra 10 miliardi di euro bruciati dai mercati”. Lo dichiara in una nota Sergio Costa, deputato del Movimento 5 stelle e vicepresidente della Camera.

“Sono molto preoccupato – spiega -, perché questa decisione, presa in tal modo, rischia di essere pagata dai piccoli risparmiatori bancari con l’aumento del costo dei depositi e delle operazioni correnti. Con una comunicazione più accurata, a borse chiuse, e magari anticipando il Consiglio dei ministri al venerdì, si sarebbe potuto evitare queste perdite mastodontiche sui mercati”. “Un’operazione, quella del governo, che mi lascia perplesso per modalità e tempi. Mi auguro che non ci siano manovre poco trasparenti dietro queste misure e su eventuali speculazioni, perché come al solito a pagare saranno sempre gli stessi: i risparmiatori”, conclude Costa.