Banche: De Guindos, ‘Edis necessario, spero arrivi prima di prossima crisi’**

Giugno 7, 2023

Bruxelles, 07 giu. – (Adnkronos) – “Dobbiamo completare l’Unione bancaria e avere il terzo pilastro, che è l’Edis”, lo schema europeo di assicurazione dei depositi. “Spero che lo avremo prima della prossima crisi”. Lo sottolinea il vicepresidente della Bce Luis De Guindos, a Bruxelles durante un convegno organizzato dalla Commissione Europea e dalla stessa banca centrale. Per De Guindos, “la turbolenza finanziaria vista in primavera” in corrispondenza con le crisi bancarie negli Usa e in Svizzera, in Europa “sarebbe stata di gran lunga minore se fossimo più vicini a concludere l’Unione bancaria”.