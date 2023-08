Banche: De Poli (Udc), ‘scelta governo è ragionevole, Italia si allinea a resto Europa’

Agosto 9, 2023

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – “Il governo ha fatto una scelta ragionevole e giusta. L’Italia, con il prelievo sugli extraprofitti delle banche, si allinea al resto d’Europa. Infatti, negli altri Paesi, già da tempo, è stata introdotta una tassa sui margini extra degli istituti di credito per aiutare i titolari di mutui e di prestiti. Noi non siamo contro il profitto, ci mancherebbe. Siamo contro chi lucra in maniera illegittima di fronte a un evidente sbilanciamento tra interessi attivi e passivi”. Così il senatore dell’Udc e presidente nazionale del partito, Antonio De Poli.