Banche: De Priamo (Fdi), ‘provvedimento doveroso e mirato agli extraprofitti’

Agosto 9, 2023

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – “La norma presente nel decreto approvato due giorni fa dal governo Meloni di tassazione degli extraprofitti delle banche legati all’aumento dei tassi da parte della Bce, è una norma coraggiosa e necessaria per aiutare le famiglie e le imprese colpite dalla crisi dei tassi e dei mutui a cui saranno devoluti gli utili della manovra. Fanno sorridere, da un lato, le opposizioni come Pd e M5S che dicono ‘finalmente’ anche se al governo della nazione si sono ben guardare da approvare simili interventi e, dall’altro, quelle che criticano l’intervento mostrandosi molto più sensibili al tema dei profitti delle banche che a quello delle famiglie messe in ginocchio dagli aumenti dei mutui a tasso variabile”. Lo dichiara Andrea De Priamo, senatore di Fratelli d’Italia, che poi dice: “Evidentemente nel giusto è il governo di Giorgia Meloni, che ha messo in campo una norma non punitiva per le banche ma legata a un evidente vantaggio che le stesse hanno ricevuto in questi mesi dalle decisioni della Bce. Da qui la possibilità di chiedere agli istituti bancari un prelievo una tantum per coloro che sono stati colpiti duramente dalle decisioni della Bce”. “Così agisce un governo libero da retaggi ideologici e capace di fare sintesi tra le diverse realtà economiche e sociali, guardando all’interesse nazionale”, conclude De Priamo.