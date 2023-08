Banche: Della Vedova, ‘assenza Giorgetti grave, tassa extraprofitti preannuncia finanziaria difficile’

Agosto 8, 2023

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – “Il fatto che le banche oggi perdano così tanto vuol dire che gli investitori non sono contenti della tassa sugli extraprofitti e si sono trovati spiazzati. A maggior ragione, mi ha colpito che ieri a spiegare la misura delle banche non ci fosse il ministro dell’Economia, ma Salvini e questo è un grave errore da parte del governo. Una misura che dovrebbe impattare così significativamente sul mondo bancario andrebbe esposta con puntualità e precisione e non in modo sommario e in maniera irrituale e sbagliata. Immagino che Giorgetti avesse altro da fare, forse aveva l’aereo per tornare al Nord”. Lo ha detto il deputato di +Europa Benedetto Della Vedova a Coffe Break su La7.

“Sul merito aspettiamo i dati – ha continuato -: colpire le banche fa sempre buona stampa, ma il fatto che Salvini abbia detto che verranno usati per sostenere chi ha fatto mutui a tasso variabile e per il taglio delle tasse è il segno che nella prossima finanziaria non ci saranno soldi per esaudire le promesse e questo è un tentativo improvvisato per andare incontro a una manovra difficilissima”.