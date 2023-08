Banche: Della Vedova, ‘profitti ingiusti? Meloni fa scappare investitori’

Agosto 9, 2023

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – “Meloni ha detto di aver tassato i margini ‘ingiusti’ delle banche. Poteva dire record, straordinari, inaspettati, clamorosi, mai visti etc etc. No, ha detto e ripetuto: ingiusti. Quindi illegali? Ma se le banche hanno agito fuori dalle regole ci dovrà pensare la magistratura o la Bce o Banca d’Italia o l’Agcom, non Salvini; non in uno stato di diritto, almeno”. Lo afferma Benedetto Della Vedova, deputato di +Europa, che poi aggiunge: “Il ruolo del giustiziere, sommario peraltro, non si addice a un governo democratico in un Paese a economia di mercato. Perché se oggi Meloni giudica ‘ingiusti’ i profitti delle banche, domani lo farà per altri settori”.

“Meloni si è sempre scagliata, da populista quale è, contro quella da lei definita finanza internazionale, capro espiatorio secolare buono per tutte le occasioni. In mancanza d’altro si sfoga sulla finanza nazionale. Ma così, in questo modo propagandistico e demagogico, non fa l’interesse dell’Italia che appare sempre meno affidabile come luogo dove investire”, conclude.