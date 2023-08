Banche: Falasca (+Eu), ‘extraprofitti è ennesima tassa su risparmiatori’

Agosto 8, 2023

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – “La reazione dei mercati all’apertura, con il crollo dei titoli delle banche, mostra i veri effetti della tanto sbandierata tassa sugli extraprofitti delle banche approvata ieri in Cdm: a pagare saranno i piccoli risparmiatori che detengono in portafoglio i titoli bancari e i tanti cittadini che vedranno ulteriormente crescere i costi occulti dei loro conti bancari. Per le piccole e medie imprese, sarà ancora più difficile di oggi prendere a prestito”. Lo afferma il vicesegretario di +Europa, Piercamillo Falasca.

“Fare la guerra alle banche fa parte ormai da anni del manuale delle giovani marmotte sovraniste, quindi non ci stupiamo che Meloni e Salvini abbiano partorito questo pasticcio, ci preoccupa molto di più che al Mef nessuno abbia avuto la forza e l’onestà intellettuale di spiegare ai leader di governo quale danno stavano producendo per l’economia e per le famiglie italiane. Meloni dice che la nuova tassa servirà per tagliare altre tasse: è un gioco delle tre carte alle spese dei piccoli risparmiatori”, conclude.