Banche: Faraone (Iv), ‘evitare che a pagare siano famiglie e imprese’

Agosto 10, 2023

Roma, 10 ago. (Adnkronos) – “Dire che il governo ha sbagliato nel merito e nel metodo con il provvedimento sulle banche non vuol dire esprimere apprezzamento per il comportamento degli istituti bancari nel nostro Paese”. Lo scrive su Twitter Davide Faraone, deputato di Azione-Italia viva. “La celerità con cui hanno adeguato i tassi fatti pagare per il credito alle famiglie e le imprese è inversamente proporzionale al ritorno verso l’alto dei rendimenti dei conti correnti base che sono rimasti a zero – spiega -. Questi comportamenti scatenano i peggiori istinti populisti che andrebbero prevenuti. Anche le famiglie assediate dal caro vita e dal caro mutui non solo non risparmiano più, ma sono costrette a svuotare i conti e quindi i depositi calano. Infine, di fronte alle misure della Bce, non tutte le banche in Europa hanno fatto le stesse scelte: in Italia le banche nei primi sei mesi hanno fatto 11 miliardi di utili e hanno trasferito ai risparmiatori molto meno di quanto abbiano fatto le altre banche europee”.

“Io spero che governo e istituti bancari si parlino anziché ignorarsi e poi pestarsi, dovrebbero remare nella stessa direzione, concordare strategie. È quello che certamente avrebbe fatto Mario Draghi”, conclude Faraone.