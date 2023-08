Banche: Faraone (Iv), ‘su extraprofitti idea da pianificazione sovietica’

Agosto 9, 2023

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – “La necessità di dare un segnale alle banche e contestualmente ai cittadini non può giustificare in alcun modo il colpo a freddo del governo sugli extraprofitti”. Lo scrive su Twitter Davide Faraone, deputato di Azione-Italia viva. “Questa azione è stata una rappresaglia, non una scelta politica concertata ed equilibrata. E far precipitare le banche d’improvviso dalle stelle alle stalle per dire ai cittadini: ‘Visto quanto sono ganzo? Non mi fermo davanti a nulla’, non è stata una scelta saggia. Per i populisti al governo conta più ‘l’effetto’ della ‘sostanza’. La norma è poi pensata e scritta male, colpisce indistintamente tutti senza premiare i virtuosismi e fa passare l’idea che lo Stato può intervenire quando vuole, anche retroattivamente e appropriarsi dei profitti delle imprese. Un’idea da pianificazione sovietica, a proposito dei liberali al governo”, conclude.