Banche: Fenu (M5s), ‘tassa extraprofitti scritta coi piedi da governo incapace o complice’

Agosto 26, 2023

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – “Oggi alcuni organi di stampa confermano che la norma sugli extraprofitti bancari scritta dal governo Meloni, e presentata in pompa magna dal ministro Salvini in compagnia dei ministri Lollobrigida e Urso, è stata scritta con i piedi, perché colpisce anche i proventi conseguiti dalla banche sull’acquisto dei nostri titoli di Stato”. Lo comunica in una nota Emiliano Fenu, capogruppo del Movimento 5 stelle in commissione Finanze della Camera, che poi spiega: “Dall’attuazione della norma Meloni, presentata da Salvini, deriverebbe un rischio enorme per il nostro Paese, che potrebbe non essere in grado di vendere tutti i titoli nelle prossime aste, così come potrebbe indurre molte banche a vendere i titoli italiani attualmente detenuti”.

“Ricordo che le banche e le altre istituzioni finanziarie hanno più di 700 miliardi di nostri titoli di stato, pari al 25% dell’intero debito pubblico – precisa ancora l’esponente pentastellato -. E’ del tutto evidente che una situazione del genere, per la quale ci si aspettano rilievi da parte della Bce, renderà la norma sugli extraprofitti bancari sostanzialmente inapplicabile, con buone pace per le attese di gettito”. “L’M5S per primo ha proposto una tassazione degli extraprofitti bancari, a patto che si sia capaci di elaborarla con un minimo di sapienza, lucidità e coraggio. La norma sugli extra profitti scritta dalla Spagna prevede la tassazione extra solo sui proventi da tassi di interesse e dalle commissioni nette e non anche sui proventi da titoli di stato. Perché in Italia si è scritta una norma sbagliata? Lo si è fatto per totale incapacità o per complicità, vale a dire per far abortire un prelievo che potrebbe essere molto importante per redistribuire risorse a favore che chi è più in difficoltà, per esempio con il pagamento delle rate dei mutui? Non vorremmo che ci fosse stata la volontà di scrivere una norma sbagliata in modo da renderla sostanzialmente inapplicabile, trincerandosi dietro quelle che saranno le probabili critiche della Bce”, conclude Fenu.