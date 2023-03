Banche: Lagarde, ‘tensioni attuali possono rendere più rigide condizioni’**

Marzo 20, 2023

Roma, 20 mar. – (Adnkronos) – “Le tensioni” di questi giorni nel settore bancario “avranno un impatto forte, ma quanto forte e per quanto a lungo non lo sappiamo. Tuttavia se le tensioni si radicheranno ci sarà una ulteriore restrizione” delle condizioni. Lo sottolinea la presidente della Bce Christine Lagarde in commissione Econ del Parlamento Europeo riconoscendo come “la nostra politica monetaria sta già avendo un impatto su settore, dai prestiti alle condizioni”.

“Le tensioni in atto potrebbero accentuare queste tendenze, a prescindere dalla solidità” del settore, ha aggiunto. E questo irrigidimento – ha spiegato – “è uno degli elementi che dovremo tenere presente quando dovremo fare la prossima scelta” su eventuali rialzi dei tassi.