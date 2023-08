Banche: Liris (Fdi), ‘Conte e Schlein accusano, ma governo aiuta famiglie e imprese’

Agosto 8, 2023

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – “Mentre Conte e Schlein continuano ad accusare il governo di dimenticarsi dei poveri, a soffiare sul disagio dei ceti meno abbienti e a invocare scellerate misure assistenzialistiche, il Consiglio dei ministri ha approvato una misura di vera equità sociale: la tassa sugli extraprofitti delle banche, infatti, recupera risorse importanti per finanziare norme in favore di imprese e famiglie italiane. È così che si governa la nazione, non con gli slogan delle opposizioni”. Lo afferma il senatore Guido Liris, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Bilancio.