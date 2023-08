Banche: Liris (Fdi), ‘Unimpresa conferma che su extraprofitti avevamo ragione’

Agosto 26, 2023

Roma, 26 ago. (Adnkronos) – “Ormai, come accade puntualmente, a confermare il successo delle politiche o delle scelte del governo arrivano gli studi e le analisi di organismi nazionali o internazionali. Stavolta è il caso di Unimpresa, il cui centro studi ha pubblicato un report che approva la decisione del governo Meloni sugli extraprofitti. Una misura giusta perché, come avevamo spiegato, colpisce quegli utili che le banche hanno ottenuto grazie all’alto costo del denaro garantito dalla politica monetaria della Bce. Nessun attacco alle banche ma piuttosto una misura di equità sociale. Quella che la sinistra ha sempre soltanto rivendicato a parole, perché in fin dei conti loro rimangono sempre quelli di ‘abbiamo una banca’”. Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Bilancio al Senato, Guido Liris.