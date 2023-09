Banche: M. Berlusconi, ‘grandi perplessità su tassa su extraprofitti’**

Settembre 15, 2023

Roma, 15 set. (Adnkronos) – “Ho apprezzato e ritenuto positive molte misure molte mosse del governo Meloni, devo dire che tra queste non c’e’ la tassa sugli extraprofitti alle banche. Capisco le motivazioni, ma non sono sufficienti a superare la grandi perplessità che ho sia sul metodo che sul merito”.Lo ha detto la presidente di Fininvest Marina Berlusconi parlando al termine dell’assemblea di Confindustria interpellata sulla tassa sugli extraprofitti. “Intanto non mi piace il termine extraprofitti, lo trovo fuorviante e anche demagogico chi stabilisce quando un profitto e’ extra e quando normale? Se è extra in che misura lo e’?” prosegue.

“E’ un provvedimento che si presta a dubbi e critiche, ho visto che sono stati sollevati dubbi di incostituzionalità. Per come è stato approvato rischia di rendere il Paese meno attrattivo per gli investitori esteri. Mi auguro che il Parlamento possa riformulare la norma rendendola piu’ equilibrata” conclude.