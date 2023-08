Banche: Magi, ‘maggioranza allo sbando’

Agosto 9, 2023

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – Prima annunciano una tipica misura da sovranismo populista, poi fanno crollare le borse, poi in serata interviene il desaparecido Giorgetti per metterci una pezza dopo che aveva disertato la conferenza stampa e, infine, si spaccano tra favorevoli e contrari. Questo è quello che ha fatto il Governo nelle ultime 24 ore: l’immagine plastica di una maggioranza allo sbando”. Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

“Sulla tassa sugli extraprofitti delle banche -aggiunge- stiamo assistendo a tutta l’improvvisazione di una premier che si diceva ‘pronta’ ma che in realtà si accoda alle peggiori tradizioni populiste. Come evidenziano tutti gli economisti, gli effetti di questa misura ricadranno sui piccoli risparmiatori: famiglie, pensionati e lavoratori che vedranno aumentare i costi. E l’incertezza di queste misure creerà instabilità sui mercati: segno di come il governo non è credibile a livello internazionale”.