Banche: Malan (Fdi), ‘misura ragionevole, stabilità è salva’

Agosto 8, 2023

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – “Il presidente Conte afferma che abbiamo fatto una cosa loro. In realtà loro non hanno mai tassato gli extraprofitti delle banche. Forse avrebbero voluto farlo, forse è ciò che i loro elettori avrebbero voluto che facessero, ma non l’hanno mai fatto. Lo facciamo noi e ne siamo orgogliosi. È una misura ragionevole perché, toccando solo gli extraprofitti, non mette in pericolo i bilanci delle banche. Dunque, la stabilità delle banche, che è una risorsa importante, è salva. Questa misura, piuttosto, mette a disposizione risorse per interventi per famiglie e imprese che abbiamo già fatto e che abbiamo in programma di fare”. Lo afferma il capogruppo di Fratelli d’Italia in Senato, Lucio Malan.