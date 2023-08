Banche: Marattin (Az-Iv), ‘da Meloni su Bce errore da primo anno economia’

Agosto 9, 2023

Roma, 9 ago. (Adnkronos) – “Da oggi viviamo in un Paese in cui il presidente del Consiglio ha affermato che quando la banca centrale aumenta i tassi di interesse, come conseguenza i prezzi aumentano”. Lo dichiara Luigi Marattin, deputato di Azione-Italia viva, a proposito delle parole di Giorgia Meloni sulle politiche della Bce. “La mia mente corre ai milioni di studenti di economia del primo anno di tutto il mondo che, da diversi decenni, studiano che in realtà è esattamente il contrario. Chissà cosa devono pensare in questo momento”, conclude.