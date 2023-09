Settembre 24, 2023

Roma, 24 set. (Adnkronos) – “Nel giorno in cui Giorgia Meloni in prima serata al Tg1 dichiara di essere orgogliosa di aver fatto finalmente pagare le banche, il suo governo presenta in Commissione al Senato un emendamento che cancella di fatto la tassa sulle banche. L’essenza del populismo, in fondo, sta tutta qui”. Lo scrive in un tweet il deputato di Azione-Italia Viva, Luigi Marattin.