Agosto 8, 2023

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – “Quanto costa ai risparmiatori la tassa sulle banche? Basta guardare quelle quotate in borsa oggi. Se si tassano le banche per extra-profitti, poi dovremo sostenerle quando andranno in perdita. Il governo meno liberale che abbia avuto l’Italia. Sanno mettere solo nuove tasse!”. Lo scrive sui social il presidente di Libdem europei ed ex esponente del Partito democratico, Andrea Marcucci.