Banche: Mazzetti (Fi), ‘giuste e ragionevoli modifiche suggerite da Tajani’

Agosto 16, 2023

Roma, 16 ago. (Adnkronos) – “Per Antonio Tajani parla la sua esperienza, la grande fiducia che gli ha sempre dato il nostro unico presidente Silvio Berlusconi, la stima e il riconoscimento in Europa e, non ultimo, il nostro indiscusso sostegno, anche perché ci ha guidato e ci sta guidando molto bene. Quando parla, parla con senno e competenza e va ascoltato, soprattutto su certi temi di grande rilevanza per la nazione”. A dirlo Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia, prima dell’intervento del ministro degli Esteri Tajani alla Versiliana.

“Trovo giusta, ragionevole e corretta – prosegue Mazzetti – la sua presa di posizione per rivedere e migliorare il provvedimento sui cosiddetti ‘extraprofitti’: escludere le banche del territorio che sono il punto di riferimento per Pmi, artigiani, famiglie e risparmiatori in generale e impostare l’intervento affinché sia una tantum e non un salasso per gli istituti più grandi, che sono comunque fondamentali per il sistema. Siamo l’anima liberale ed europeista del governo e porteremo avanti le nostre proposte”. “Non solo: ci dev’essere, come ho già detto e oggi ribadisco, pieno coinvolgimento degli operatori: serve un tavolo, per decidere insieme. Fossilizzarsi solo sul tassare gli extraprofitti rischia di essere, inoltre, una scelta a corto respiro: occorre alimentare un clima di fiducia e soprattutto riattivare il circuito del credito, essenziale per il nostro Paese. E questo va fatto necessariamente insieme a tutto il sistema bancario. Tutto questo senza dimenticare l’origine del problema ovverosia la politica troppo severa e inflessibile della Bce, che ci impegniamo a cambiare”, conclude l’esponente azzurra.