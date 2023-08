Banche: Melchiorre (Fdi), ‘tassa extraprofitti smentisce bugie M5s sui poveri’

Agosto 8, 2023

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – “Il prelievo del 40% sugli extraprofitti delle banche serve a finanziarie provvedimenti a sostegno di famiglie e imprese, vessate da inflazione e in difficoltà con i mutui. Questa misura, approvata ieri in Consiglio dei ministri, smentisce le bugie del Movimento 5 Stelle: il governo Meloni sostiene i cittadini italiani in difficoltà economica, ma lo fa attraverso misure che incentivano il lavoro, non per mezzo di inique, sterili e dispendiose politiche assistenzialiste”. Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Filippo Melchiorre, vicepresidente della commissione Finanze.