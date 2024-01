Banche: Meloni, ‘dopo tassa extraprofitti aumentati credito e tassi su depositi’

Gennaio 22, 2024

Roma, 22 gen. (Adnkronos) – “Da quando abbiamo varato questa tassa” sugli extraprofitti delle banche “ad oggi i tassi che vengono riconosciuti sui depositi sono aumentati del 50% per le imprese e del 25% per le famiglie e il credito è aumentato. Significa che qualcosa di buono anche quello lo ha fatto”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ospite di ‘Quarta Repubblica’, in onda questa sera su Retequattro. “Nessuno aveva avuto il coraggio di mettere mano su questo settore – rivendica la premier – ma per me è di destra anche questo: non guardare in faccia a nessuno, quando una cosa è giusta si fa e basta”.