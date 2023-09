Settembre 24, 2023

Roma, 24 se.t (Adnkronos) – “Il governo Meloni va avanti sugli extraprofitti: la tassa per le banche rimane. Ma ora si rafforza la capacità per gli italiani di accedere al mutuo per la prima casa. Con Fratelli d’Italia nessun passo indietro”. Lo dichiara Augusta Montaruli, vice capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.