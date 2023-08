Banche: Piccolotti (Avs), ‘c’è arrivato anche Salvini, i soldi vanno presi da chi si è arricchito’

Agosto 8, 2023

Roma, 8 ago. (Adnkronos) – “C’è arrivato anche Salvini. I soldi che mancano vanno presi da chi ha guadagnato speculando sulla crisi a discapito delle italiane e degli italiani. Prima di leggere il provvedimento e sperando che non ci siano le solite marce indietro a cui ci hanno abituati, ci permettiamo di far notare due o tre cose al governo Meloni. Lo facciamo perché è una materia che studiamo da tempo e perché siamo stati i primi a parlare di extraprofitti, un termine che la compagine governativa sembra aver scoperto solo ora”. Lo scrive su Facebook Elisabetta Piccolotti, deputata dell’Alleanza Verdi Sinistra.

“Non serve a niente – prosegue l’esponente rossoverde – recuperare qualche miliardo dalle banche se poi queste stesse risorse vengono sperperate in opere inutili (leggi ponte sullo Stretto) o in spese militari (leggi i 4 miliardi per i Leopard). Appena avranno finito con le banche ci sarebbero anche assicurazioni, case farmaceutiche, compagnie energetiche e petrolifere”.

“L’emergenza nei conti correnti è in corso da mesi e gli italiani sono sfiniti, non perdano altro tempo a litigare tra loro e redistribuiscano queste risorse tra chi ne ha immediato bisogno, soprattutto alle famiglie che hanno messo in mezzo a una strada togliendo l’unico strumento di sussistenza che avevano con l’eliminazione del reddito di cittadinanza. Infine, il sistema sanitario pubblico è al collasso e le liste di attesa sono infinite. Le risorse che arrivano vanno investite per azzerare le liste di attesa, non per ponti o carri armati”, conclude Piccolotti.